政府「打炒房」連續出招，最近的2個措施，包括土銀停止承做土建融、央行有意限縮第二戶房貸，大高雄不動產公會榮譽理事長卓永富、和即將新任的理事長洪光佐，都認為下手太重，方向不盡正確，應該從原料、工資、地價、以及國民所得等中長期結構，多管齊下，才能尋求房市的穩定發展。

大高雄不動產公會榮譽理事長卓永富14日表示，央行在去年就已經針對房貸第二戶，取消寬限期，部份銀行更是因此調高第二戶房貸利率，如今，又傳出，央行將針對特定地區的第二戶房貸，要求銀行停止承做，或是限縮貸款成數等，似乎過於嚴苛。

他說，政策應該考慮擁有第一戶的所有權人，要換屋時，先行購買第二戶，再出售第一戶的銜接問題，類似這樣的住戶，並非炒房，而是正常的換屋，不應受到「打炒房」的不平待遇。

卓永富認為，政府打炒房方向不盡正確，畢竟，土地漲了近一倍，營建成本每坪多了5到6萬元，建商反應售價，難道有錯嗎？

即將接任大高雄不動產公會理事長的洪光佐，14日也指出，不動產界非常支持政府興建更多的社會住宅，照顧弱勢族群，甚至補貼青年族群購屋，但，中長期而言，應該要從提高整體國民所得著手，民眾才有能力買房。

洪光佐表示，過去曾看過很多香港、新加坡民眾，到台灣、或是高雄購屋，因為，香港、新加坡民眾認為，台灣房價太便宜了，反觀，如果台灣民眾前往香港或新加坡購屋，買得起嗎？

他說，關鍵問題就難於國民所得的差異，如果政府能夠帶動台灣國民所得，相信，所謂買不起房的問題，相對就會比較小。

更何況，建商投資興建房屋，是房市的供給方，而興建所需的土地、原料、工人的工資，都持續飆漲，洪光佐指出，政府為何不去管去年每股盈餘5元，甚至賺了一個資本額的上游原料公司？這是營建業的原料，也是營建成本過高的原因，政府應進行平衡。

洪光佐表示，14日傳出土銀和部份行庫，將停止承做建商的土建融，等於建商購土地，必須全額自備，比最早的自備30％、自備60％，再一次的緊縮，中小型建商，特別是小建商將再無生存空間，形成大者恆大的局面，對房市的發展，並不健康。