圓點奈米（6797）通過去年財報及股利政策。2021年營收、獲利再創新高，全年營收19.3億元，年成長12％，稅後純益6.26億元，EPS27.01元；董事會通過配發現金股息6元，股票股利3元。

圓點奈米表示，本月推出檢測速度僅需15分鐘的核酸純化試劑，時間大幅縮短、生產成本也同步降低，為科學研究、臨床診斷、農業科學等市場提供更具效益的產品，預期可再加速提高市占率。另，規劃進軍細胞治療產業，將為細胞治療上游細胞分選、中游細胞增量供應鏈提供關鍵材料，拓展更多產業應用。

圓點奈米指出，全球分子檢測產業持續成長，公司有效掌握新冠病毒檢測商機，其他應用領域亦有亮眼進展，產能滿載的情況下，2月營收維持歷史高峰水準。目前已完成垂直整合，提高核酸檢測整體市場占有率，後續更將以三大主軸同步拓展營運版圖，包括併購與投資、自動化生產線合作、國際大廠戰略合作，目前美國、歐洲、亞洲都有合作伙伴洽談中，積極進行海外布局。

此外，隨著細胞治療技術與法規逐漸成熟，細胞治療市場快速成長，圓點奈米以專利技術布局細胞治療中上游供應鏈，拓展更多產業應用。

上游細胞分選中，圓點奈米掌握磁珠製造關鍵技術，透過特製的奈米磁珠，有效強化細胞分選效率，提升治療效果；中游的細胞增量培養中，圓點奈米以長期累積的醫材技術能力及量產實力，針對培養試劑相關耗材，如關鍵蛋白、特製培養試劑及質體純化試劑等正積極投入開發中。