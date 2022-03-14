台灣人愛吃炸雞，知名連鎖品牌「胖老爹美式炸雞」曾在3年內迅速展店200多家，但有網友觀察到「胖老爹」熱度下滑，前幾年排隊人潮已不復見，好奇是不是過氣了，引起網友討論，不少人則推薦另一品牌。

原PO在PTT八卦板發文表示，之前胖老爹分店一間一間狂開，如果要訂餐一定要提前一小時，而且門口總有排隊人潮，但現在看起來「好像隨時買都有」，好奇胖老爹是不是過氣了。

貼文吸引不少網友紛紛留言，「過氣很久了，價格也沒多漂亮」、「4年前左右還蠻紅的，現在已經沒在買惹」、「好吃跟難吃的差別有點大，明明就連鎖」、「我家附近換老闆後變難吃」、「沒特別好吃是真的，但有過氣嗎」、「現在一堆野雞炸雞店也貴得要死，哪會過氣」。

但也有人認為是價格問題影響買氣，「漲價後就沒什麼人買了」、「價格問題啦，調漲2次就沒人想買了」、「漲價後就下神壇了」、「最近漲完價後毫無CP值可言，已放生」、「優點是現炸 可是一路漲價後CP值普通了」。

在留言當中，不少網友則點名昌平炸雞王「昌平屌打胖老爹，還更多汁」、「昌平炸雞王棒棒」、「過氣了，昌平好吃多了」、「怎大家都吃得到昌平，我還沒吃過」、「昌平其實也默默漲了，但還在可接受範圍」。