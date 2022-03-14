日本大阪府與大阪市為了迎接2025年舉行的「大阪・關西世博」，近日超前部署以「City of Emergence（創發都市）」為主題，與數家企業在虛擬空間平台「cluster」上開創了「都市連動型元宇宙」，名稱為「Virtual大阪」，希望將大阪的都市魅力傳送至世界。

「Virtual大阪」可自由穿梭各場景。（APP畫面）

已開設的大阪的道頓堀、以及大阪市內街景的「新市街」上線，並與「Virtual渋谷」連接，使用者能夠迅速穿梭兩鬧區。使用時可用VR、智慧型手機、PC/Mac，需下載「cluster」APP並加入免費帳號進行使用。視覺之外，還能聽到大阪街道的現場聲，彷彿身歷其境。

此外，包括大阪城、海遊館、梅田SKY大樓等大阪名景點， 從高處眺望大阪街景，種種巧妙設計，可體驗現實生活無法達成的歡樂與快感。另外也不定期邀請歌手等在空間中表演，可即時在場觀賞，還能手持螢光棒喝采。

cluster下載：https://cluster.mu/downloads