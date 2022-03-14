烏克蘭戰爭使得土耳其TB2「旗手」(Bayraktar)攻擊無人機聲名大噪，現在生產公司拜拉克塔爾(Baykar) 表示，他們第2代無人機的原型已進入組裝。新型無人機有匿蹤外型，除了載彈量更大以外，還有空對空作戰能力，屬於無人戰鬥機。

土耳其MIUS無人機戰鬥機，有著匿蹤外型，具有空戰功能。(Bayraktar)

防衛世界(Defense World)報導，拜拉克塔爾公司創辦人兼首席技術長塞爾柱克‧拜拉克塔爾(Selçuk Bayraktar)說：「經過三年半的研發，一款型體型更大、性能更敏捷的魚，進入了生產線。」他用魚來形容無人機，是因為先前該公司的大型無人機名為「Akıncı」意思是飛魚。

新一代無人機稱為國家無人機系統（MIUS），已被命名為「Kızılelma」，意思「紅蘋果」，但在土耳其文化中，引申為「展望」、「遠景」的意思。MUIS可能會在2023年底進入首飛。

MUIS將是土耳其首款採用渦輪扇噴射引擎的無人機，最大起飛重量5,500公斤，預計可攜帶1.5噸有效載荷。預計滯空時間5小時，最高速度0.64馬赫。預計可在土耳其未來的旗艦兩棲攻擊艦上起飛和降落。

該公司表示， MIUS具有自主機動能力，可攜帶空對空飛彈，擔任有人駕駛戰機的「忠誠僚機」。