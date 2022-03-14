德國在台協會處長許佑格拜會高雄市長陳其邁，雙方期待為台德間帶來更密切的交流。（高市府提供）

德國在台協會處長許佑格今（14）日南下拜會高雄市長陳其邁，雙方就高雄市政整體發展、智慧城市及住宅政策等議題交流，盼為台德拓展多元領域合作。陳其邁提到，台灣與德國政府雙邊關係穩定發展，也期待高雄企業與德國開拓新合作契機，加速產業轉型。

陳其邁指出，台灣、德國近年來簽訂數項合作備忘錄，雙邊都共享自由、民主與人權等核心價值，也與德國同樣致力於轉型正義議題，在蔡英文總統領導下，不僅為亞洲第一個推動同性婚姻的國家，也通過《促進轉型正義條例》。

陳其邁也感謝去年德國新政府對台灣實質參與國際組織的支持，以及國會以高票通過「深化與台灣交流」的請願案決議，他相信在台德間既有的穩固基礎下，未來將能有更密切的交流。

陳其邁會中談及，高雄產業轉型，打造高雄成為全球先進半導體製程中心，以及透過「亞灣5G AIoT創新園區」計畫扶植新創產業等，而德國有許多傑出大型企業，未來雙方將可發展投資、引進技術，帶來更多商機。

許佑格指出，睽違20年再回到台灣，高雄已成高科技產業的重要城市，逐漸形成半導體產業鏈的生態系，未來科技園區勢必會吸引更多德商，協會也非常樂意與市府討論投資有關議題，期待持續與中央和地方政府攜手促進更多產業合作，為德商與台灣政府之間建立聯繫管道。