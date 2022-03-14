俄烏戰事刺激鎳價狂飆，同屬非鐵金屬的鉛錠，卻是價格向下，儘管鉛錠漲跌難測，但，目前仍處相對高點，因此，在供需沒有太大變動的情況之下，泰銘（9927）今年第一季可望勝於去年同期。

倫敦金交易所鎳因軋空行情，導致短短數日，每公噸從25,000美元飆至10萬美元，甚至導至停市，過去在新冠肺炎疫情剛爆發時，國際原油期貨甚至出現負值，泰銘發言人童新沅14日指出，這2件事幾乎是破天荒的「前所未見」，因此，在動盪的金融市場，不宜去猜測高低點。

他說，幸好，在鎳價飆漲過程中，包括鉛錠在內的非鐵金屬，只是呈現小幅波動，甚至還有一些回落，不過，幅度大約只有150美元，相對穩定。

泰銘今年前2月累計營收約14.64億元，比去年同期的13.40億元，年增9.26％，童新沅指出，面對國際金融市場的動盪，鉛錠價格的供需基本面，並無變動，因此，在鉛錠價格基期比去年同期還高的情況之下，今年第一季的營收，可望勝過去年第一季。

他說，目前在市場上，鉛錠隨時都可以市場合宜價格購得，因此，該買的貨，泰銘就買，也會比以往的庫存多一些，作為因應變局的措施。

最重要的是，泰銘與客戶的交貨合約，一定要達到承諾，童新沅表示，唯一較令人有些不放心的是，新冠疫情導致、累積的船期不穩定，導致貨物交到客戶手上的時間，充滿不確定性，也可能因此遞延入帳期間。