即日起辦理結婚登記的彰化縣新人，可在各區戶政所獲贈「幸福加匙‧筷樂鏟子」精美禮品組1組。（謝瓊雲攝）

即日起辦理結婚登記的彰化縣新人，可在各區戶政所獲贈「幸福加匙‧筷樂鏟子」精美禮品組1組。（謝瓊雲攝）

宣傳記者會活動上，旅居外縣市的彰化同鄉會成員出席力挺。（謝瓊雲攝）

彰化縣為了保衛人口大作戰，推動「來彰有禮」專案，6月底前將戶籍自外縣市遷入彰化縣者，每人可領取3000元禮金兌換券。（謝瓊雲攝）

彰化縣人口數跌跌不休，跌破125.5萬人，最新人口統計僅剩125萬2143人。為了保衛人口大作戰，彰化縣長王惠美14日宣布，即日起推動「來彰有禮」專案及「幸福加匙•筷樂鏟子」活動；只要在6月底前，從外縣市遷入彰化縣26鄉鎮市設籍者，將可在12月10日後，每人領取3000元現金獎勵，期間辦理結婚登記的新人，另獲得內有筷匙與小金鏟的精美禮品組1組。

彰化縣推動爭取升格直轄市，但現行《地方制度法》升格人口門檻為125萬人以上，如今彰化縣面臨出生率不及死亡率、遷出數大過遷入數，人口急遽流失，截至2月底全縣人口為125萬2997人，比1月底的125萬4308人，流失1311人，而截至14日最新人口統計，短短半個月又再減少854人，恐怕4月底、5月中就會跌破125萬人大關。

王惠美表示，來彰有禮專案，自即日起至6月30日止，凡移居成為彰化縣民者，每人將發給3000元禮金兌換券；4月起至7月、月月還有「達標好運送」抽獎，越早把戶籍遷入、中獎機會越多，新遷入縣民中、成為第126萬人的幸運兒，還另外加碼贈送1萬元獎金，前、後1人，即第125萬9999與126萬0001人，亦各有5000元獎金。

新婚禮品組，禮盒內含2雙316不鏽鋼筷、304不鏽鋼湯匙1支，與鋅合小金鏟1把，藉此祝福新人雙雙對對、趕緊產子；各區戶政所還精心布置、擺設不同風格的浪漫甜蜜背板，供新人登記後拍照打卡留念。

宣傳活動上外縣市彰化同鄉會到場相挺，縣議員黃水花更專程為擔任花壇鄉長的兒子顧勝敏，索取1組精美金鏟子禮盒，公開喊話快快生個胖娃娃、讓她早點抱孫。

民政處說明，即日起自外縣市彰化者，須至12月10日仍在籍，才能憑券兌領3000元，若技術性先將戶籍遷出後再遷入、或僅在縣內各鄉鎮市之間遷徙，都將不具有領取現金禮金資格。

獎勵政策公布後，隨即在網路引發縣民熱議，臉書社團「彰化人大小事」有網友留言直指，低薪、高房價問題不解決，光獎勵3000元現金，實在沒什麼吸引力。

前彰化縣長魏明谷也在臉書公開貼文，批評此政策治標不治本、緣木求魚，他指出，若彰化有足夠的願景，、厚實的產業基礎，能創造勞資雙贏的環境，才能打造真正的宜居城市，就算沒有3千元獎勵，也早就吸引許多人設籍，反之空有1次性的3千元，意義真的好像不大。