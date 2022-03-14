1名家住龍潭82歲范姓老婦因年邁行動不便，日前由家屬接到龍潭的家中以就近照顧，該名老婦因人生地不熟的又思念家鄉及過世的丈夫，趁著家屬不注意之際，帶著行李偷偷步行外出，事後竟然迷途不知所措地漫步在車水馬龍的道路中間，幸好遇到龍潭警方發現，並通知家屬將老婦平安地帶返家。

龍潭警分局石門派出所警員陳奕學、王耀民及盧瑾瑤執行巡邏勤務，行經龍潭區民族路時，發現1名老婦拖著厚重的行李獨自漫步於車水馬龍的道路上，當時因適逢假日且該道路鄰近石門水庫及石管局休憩區人車潮較多，員警立即趨前關心詢問，只見老婦神情呆滯，無法表達自己身分及住所，該老婦可能是迷途且體力不支，緊張地身體不停地顫抖，警方擔心衍生其他意外，即攙扶該老婦坐上巡邏車並載返派出所，以確保其安全。

婦人回到石門派出所時，警員陳奕學遞上熱茶讓老婦緩和情緒，老婦面帶憂愁，喃喃自語說著「我想要回老家去找老伴」，經詢問緣由，才知老婦是因為思念新竹家鄉老家已故的丈夫，不想待在龍潭子女家中，才會趁家人不注意之際偷偷地離開，警方事後透過警用小電腦人臉辨識系統確認身分後，循線聯繫上家屬，並通知家屬趕到派出所認領，老婦剛開始還是不願回家堅持要回新竹老家，經員警現場耐心委婉地規勸，老婦才願意隨同家屬返家。

事後家屬表示，該名年邁老婦經常都情緒不穩定，念著要回新竹老家去找已故的老伴，未料當天下午就獨自外出，家屬焦急地在住家附近搜尋卻遍尋不著老翁蹤跡，還好接到警方通知，否則後果不堪設想，由衷地感謝警方積極熱心協助，不斷地鞠躬致謝。