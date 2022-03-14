長聖國際生技（6712）細胞療法再傳捷報，目前台灣特管辦法免疫細胞療法開放項目Gamma Delta-T(GDT)為其中一項，長聖GDT細胞治療產品獲衛福部特管辦法核准且為首家及唯一通過的產品。

長聖日前宣布與中國醫藥大學附設醫院合作申請，以自體免疫細胞 Gamma Delta-T 治療 「實體癌第四期」計劃案獲衛福部核准，與該醫院合作通過的治療計畫達8種癌包括乳癌、肺癌、大腸直腸癌、腎細胞癌、攝護腺癌、胰臟癌、胃癌、膽管癌等8大癌症。

長聖表示，研發團隊自行開發GDT免疫細胞治療產品，GD是人體最強的免疫細胞，含有傳統T細胞功能外，另可協助樹突細胞（DC）成熟，活化自然殺手細胞（NK）及B細胞功能。研發團隊在開發期間進行癌細胞毒殺能力測試，實驗結果 GDT 細胞比一般免疫細胞強2-3倍。GDT不僅參與許多免疫反應也扮演免疫調節的角色，如發炎反應與可直接辨識癌細胞進而將癌細胞殺死。

長聖在細胞委託製造(特管辦法)取得四大優勢，(1)核准項目最多，如樹突細胞疫苗(DC)、樹突細胞結合細胞因子誘導殺手細胞(DC-CIK)、細胞因子誘導殺手細胞(CIK)、GammaDelta-T(GDT)細胞與骨髓間質幹細胞(BMSC) ；(2)核准件數最多，衛福部核定91件免疫癌症治療中，長聖占35件；(3)合作醫院最多:與22家醫院簽訂MoU 與委託製造合約，開始收治病患達14家醫院；(4)收案人數最多，已收治382位病患，目前細胞委託製造訂單排程已排到今年12月。法人預估長聖今年業績會比去年好，且逐季成長趨勢。