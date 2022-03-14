許多人買車時都會選擇口碑好的熱門車款，不過有人好奇，台灣最冷門的車是哪一牌？不少網友不約而同都提到「奇瑞」汽車(CHERY)，甚至有人說從沒在路上看過，此外還有幾個廠牌，也被點名很少人開。
一名網友在《PTT》表示，奇瑞雖然有在台灣賣過，但他從來沒看過有人開；此外，包括別克、TOBE、寶騰也都很冷門，但至少他還看過有人開，但奇瑞真的沒看過，好奇詢問大家覺得台灣最冷門的車是哪一牌？
貼文引起熱烈回響，不少網友附和奇瑞真的冷門，紛紛回應「只有看過舊款的奇瑞，但也的確少」、「最近真的都沒看到了」、「雙龍至少一個月還會看到一台，奇瑞你有看過嗎？」、「奇瑞只有看到同一台固定出沒」。
有網友指出，根據監理站的機動車輛登記數，以有正式發售來看，最冷門國產車應該是奇瑞，目前大概有350台；此外，包括雙龍、寶騰、歐寶、SAAB、DS等也被不少人點名「雙龍，只看過一次」、「寶騰我只在監理站考職業小客車遇到過」、「歐寶也蠻少見的」、「SAAB，只看過門市，路上沒看過」、「台灣有DS嗎？從來沒看過」。
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