俄羅斯周日表示，西方制裁已經凍結了俄羅斯近一半的黃金和外匯儲備，他們寄希望於中國的幫助，以便挺過西方制裁給經濟帶來的打擊。

《路透》報導，俄羅斯財政部長西盧安諾夫(Anton Siluanov)說：「我們有部分黃金和外匯儲備是以人民幣計價的。我們也看到西方國家正在對中國施加壓力，企圖限制(我們)與中國的雙邊貿易。當然也存在限制我們使用這些儲備的壓力」。。

他表示，「但我認為，同中國的夥伴關係仍將使我們能夠保持已經取得的合作，在西方市場處於關閉的環境下，不僅要保持，而且還要增強這種合作。」

自俄羅斯在2月24日入侵烏克蘭以來，西方國家對俄羅斯企業和金融系統實施了前所未有的制裁。西盧安諾夫在電視採訪中，做出了莫斯科方面迄今為止最明確的表態，表明將尋求中國的幫助以緩解制裁影響。

報導指出，對俄羅斯外匯儲備採取的制裁是最令俄羅斯經濟感到痛苦的措施之一。一個月前西盧安諾夫曾表示，由於外匯儲備豐富，俄羅斯將能夠抵禦各種制裁，甚至考慮在市場動盪平息後向外國投資者發行歐洲債券。

不過，本周日西盧安諾夫又說，制裁已經凍結了俄羅斯6400億美元黃金與外匯儲備中的大約3000億美元。

西盧安諾夫對外放話稱，在外匯與黃金儲備被凍結的狀況下，俄羅斯仍將履行其國家債務義務，向債權人支付盧布，直到國家儲備解凍。

周一在羅馬與 中共外事務主任楊潔箎就俄烏戰爭舉行會談的美國國家安全顧問蘇利文表示，中國如果協助俄羅斯規避制裁，將會面臨西方國家的制裁措施。雖然外界傳言俄羅斯要求中國提供軍火援助，但中國外交部發言人已予以否認。蘇利文的說法顯示，如果中國對俄羅斯提供外匯或其他財政儲備協助，將會招致西方國家的制裁。