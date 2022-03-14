女星莉頓．梅斯特(Leighton Meester)和布萊德．萊佛利(Blake Lively)主演的2007年校園美劇《花邊教主》（Gossip Girl），為當時受到年輕女性族群歡迎的作品，作為兩大女主角，該劇捧紅了她們的演藝之路，在劇中兩人的年齡差距並不大、戲外年齡亦相仿，不過隨著劇集播畢，莉頓甚至時不時被網友嘲笑，外貌已走向無可挽回的崩壞境界。

女星布萊德．萊佛利在戲裡對浪漫的愛情有著美好憧憬，在結局裡與劇中男友收穫甜美的愛情果實，戲外則與超級英雄電影《死侍》演員賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)步入禮堂，現與丈夫育有三名孩子的她，享受著圓滿家庭生活的美好，演員事業亦是穩定發展中。

相比之下，莉頓．梅斯特在《花邊教主》播畢後卻再無讓人印象深刻的代表作品，2014年與性感男星亞當·布羅迪(Adam Brody)婚後誕下了一雙兒女，現年35歲的她被譏生完小孩後，遭到大批網民譏笑外貌難以直視。

Miles from home. Trust no one. Suspect everyone. Leighton Meester stars in THE WEEKEND AWAY, March 3. pic.twitter.com/O6Go1Dmakn — Netflix (@netflix) February 9, 2022

原來會被這麼說的起因在於臉部肌膚保養狀況不佳，近期她在主演的Netflix新電影《血光之旅》中現身，不僅脂粉未施，看上去明顯疲憊的臉上，不僅眼神渙散，眼睛四周還掛著黑眼圈，使網友們都不敢相信，明明在經典《花邊教主》走的是多金女王人設，如今外貌卻形同40多歲的蒼老婦女，反差實在過大。不過也有人為她抱不平，認為女明星是素顏上鏡，因此看上去較無精神，只要有化過妝依舊是嫵媚動人。