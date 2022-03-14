欣高（9931）14日董事會通過去年財報，去年全年營收約11.98億元，全年淨利2.42億元，換算每股稅後盈餘2.15元，董事會並決議配發現金股息1.4元。

欣高2021年全年營收約11.98億元，雖然比2020年的12.32億元，年減約2.76％，不過，2021年每股稅後盈餘2.15元，則比2020年的1.73元，年增24.28％。

欣高發言人萬家驊14日表示，營收減少，獲利增加，主要是因為欣高轉投資的建案銷售，認列業外收入所致。