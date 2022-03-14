台北第一果菜及萬大批發中繼市場近期將完工啟用，預計3月28日搬遷。台北農產運銷公司與承銷人簽新約，拉高承銷人資格門檻，引發數百承銷人成立自救會抗爭，北市議員劉耀仁今與自救會成員、市府相關局處召開協調會，其中最具爭議的承銷資格，有共識維持400公斤或1萬元銷售量其一標準，但承銷人「親自經營」規定改為「自行經營」。

不滿新規章，承銷人成立台北第一果菜批發市場甲乙丙承銷人自救會，甲乙丙承銷人共925人，就有571人連署。

自救會會長劉炎坤今認為，每日銷售量無法預期，現在要求承銷人每日承銷量須達400公斤以上，或是每日承銷金額達1萬元，標準太高，認為自由競爭市場不應讓大家做生意都戰戰競競，每天害怕銷售量沒達標，「有需要讓大家生活在恐懼之中嗎？」

劉耀仁說，在協調評估期間，暫時回到原先300公斤或4000元標準，但市場處表示，今年1、2月承銷人已完成協議書簽訂，因此仍維持400公斤或1萬元標準，但同意3年後檢討是否需修正。

零批場承銷人應親自經營部分，市場處坦言規定太過嚴格，北農先前因疫情爆發，造冊時發現有承銷人簽約，卻轉租他人營運情況，才要求承銷人親自經營，但最後接受承銷人建議，改為自行（含家屬）經營。

對於零批場甲乙丙種承銷人位置使用權，改成以位置大小分為甲乙丙位，而甲乙丙種承銷人一律變成丁種承銷人，自救會質疑圖利沒有位置使用權的丁種承銷人。

市場處也承諾，原先的丁種承銷人不會有位置，而甲乙丙位的使用面積，將與法務局研議規範。另針對空間不足、攤位太小問題，需實施減攤、調整攤位大小政策，市場處允諾10日內回覆相關標準及配套措施，並召開第二次協調會。