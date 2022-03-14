鑑於俄羅斯攻擊烏克蘭核電廠，日本首相岸田文雄今天在國會答詢時表示，將開始研議在日本境內的核電廠設立專屬警備部隊。

日本TBS電視台新聞網報導，岸田今天在參議院預算委員會答詢最大在野黨立憲民主黨前幹事長福山哲郎質詢表示，人民對核電廠安全的關心度增高，將檢視福井縣在核電廠設置警察專屬警備隊的作法後，開始研議是否在日本境內其他核電廠也設專屬警備隊。

福井縣有敦賀核電廠等多座核電廠，目前設有專屬警備隊維護核電廠安全。福山在質詢時指出，福井縣以外的核電廠也應採取類似的作法才是。