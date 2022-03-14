自疫情爆發以來，不少民眾都開始以國際快遞來寄送物品予海外的親友，像疫情爆發初期，大量防疫用品如口罩等就是主要寄送到海外的物品之一，而到了中後期，為了一解海外國人的思鄉之情，台灣食品等也成為了寄送的主流。來自香港的科技物流新創公司Spaceship，自2019年就成為了首創國際快遞線上比價預訂平台，看準台灣民眾於2019年交寄的國內外郵件包裹數量高達20餘億件的需求，今年就正式宣布進駐台灣為首要發展市場，預估將超越香港首年寄出超過百萬件的業績表現。

Spaceship 是2019年9月於香港成立的科技物流新創公司；Spaceship 共同創辦人暨執行長林煥枝Chilam（左）及Spaceship共同創辦人暨營運長黃錦熙。（Spaceship提供）

Spaceship提供國際快遞服務搜尋及預訂，只要簡易2步驟即能一次完成「運費比價」、「物品報關」及「到府收件」等多道程序，相較以往可省下近6倍時間。（Spaceship提供）

過去消費者對於要寄國際快遞的印象，不僅要提著貨件到郵局寄送，或請高價的物流公司來處理，而Spaceship正是為了方便消費者而設立的免費一站式物流平台，串連了30間以上頂尖國際物流夥伴，透過統一的介面，就能讓使用者以簡單2步驟，即時在不同快遞公司間比價並完成訂單。用戶只要輸入簡單資料後，將自動得出各物流運送時間及運費等比較訊息，並由AI針對物品需求進行個人化寄件推薦，更會祭出最低5折運費優惠。

今年年底前在Spaceship使用萬事達卡結帳，單筆消費滿1800元，輸入「TWMC150」優惠碼，即享該筆訂單現折150元優惠。（Spaceship提供）

而在同一介面中，當選擇好快遞服務後，系統還會協助電子報關，之後只需要在家等專人到府收件，同時也能追蹤所有物流服務的寄送進度，還有獨家優惠、包裹狀態查詢、物品寄件相關詢問，以及線上聊聊客服支援，免卻了以往寄送國際快遞，需要自行寄送包裹、填寫大量文件等的一連串麻煩。

Spaceship正式宣布進駐台灣，現推出22日前完成註冊及臉書分享即有機會獲得iPhone 13； 另6月22日前官網免費註冊即可領取運費補貼高達1000元。（Spaceship提供）

現Spaceship為了慶祝在台服務正式上線，在22日前推出完成註冊及臉書分享，即有機會獲得iPhone 13的活動，另外6月22日前官網免費註冊即可領取運費補貼高達1000元，而於今年年底前在Spaceship使用萬事達卡結帳，單筆消費滿1800元，輸入可無限次使用的「TWMC150」優惠碼，即享該筆訂單現折150元優惠，而Spaceship也與WeMo合作，WeMo用戶也能於APP上以WeMo點數獨家兌換「Spaceship運費金」。