測試介面廠中華精測（6510）14日宣布，繼去年成功地推出多款自製微機電（MEMS）探針卡，完成產品與客戶過於集中的結構性調整後，今年將正式邁向集團化的新時代，新設立測冠投資及切割智動化事業處為揚弈科技，搶進智慧工廠及人工智慧（AI）等工業自動化方案市場。

中華精測董事會決議將新設立測冠投資及揚弈科技。測冠投資將以半導體產業為核心，尋找策略性合作夥伴，取得前瞻性關鍵技術及市場的機會。揚弈科技創立資本額為新台幣2億元，40％由揚弈員工認股，其餘約60％全數由測冠投資持股，並由中華精測總經理黃水可接任揚弈董事長一職。其中，揚弈將承襲中華精測研發的DNA，以AI為核心，打造智慧工廠為目標，發展為AI製造系統服務廠商。

揚弈是中華精測內部孵化首家新創企業，原為中華精測智動化事業處，該單位在2016年成立，其首要任務是將中華精測升級為智慧工廠。成立之初，憑藉中華精測多年累積的自有研發能力，著手建立自有AI團隊，成功打造完整的智慧化生態體系，耗時5年最終達成智慧製造建構所需的五大智動化解決方案，包含設計智慧化、感測器智慧化、設備智動化、物流智動化、管理平台視覺化等。