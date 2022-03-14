瞄準精準飼養，達邦蛋白（6578）逆勢開發高附加價值的動物用添加劑。達邦蛋白表示，近期黃豆、玉米等供應緊張，推出植物性血漿「百樂肽」，專攻小豬「吃」問題，還可增加離乳仔豬在換料過渡期的抗緊迫能力，打底小豬在成長關鍵時期的免疫能力，增加小豬活力與生長表現。

達邦蛋白指出，「百樂肽」在試驗階段便取得驚人表現，適口性完勝同類型高端產品，獲得客戶青睞；其中，中國市場在政策助攻下，反應佳，拉動漳州廠營收大幅成長。因應市場需求，已啟動漳州廠第二、三條生產線興建計畫，預計2023年下半年投產，屆時年產可達3萬噸，較目前擴增1.5倍產能。

近期黃豆、玉米等供應緊張，豬源性血漿蛋白又因非洲豬瘟疑慮遭到禁用，各廠替代方案改選擇較經濟的粕類原料使用，但恐面臨豬隻成長遲緩、適口性低下等問題。

達邦蛋白「百樂肽」針對不同階段小豬量身設計，例如用在代母乳配方的百樂肽PT-100及離乳後保育階段配方的百樂肽PT-200，主攻精準飼養。小豬在離乳後由母乳銜接到固態飼料的過渡期，心理與生理雙重壓力下，易導致豬隻採食量降低，進而失重、免疫力低落甚至染病、死亡，對養豬業而言是一大關鍵挑戰，故在此階段「適口性」尤其重要，小豬肯吃就能解決大部分問題。

達邦蛋白認為，食安意識抬頭，各國開始禁抗、禁豬源性原料，中國更是以政策力行，「百樂肽」是乘著趨勢浪頭誕生的產品。目前已積極開發代理商，預計先從過去銷售過類似產品並且已經有成熟的銷售網絡的貿易商來進行，加快新產品推廣的速度。