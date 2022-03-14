航空貨運產業太旺，長榮航空（2618）今(14)日經董事會通過，將與以色列航太工業公司 (IAI)簽約，自2025年起陸續執行三架波音777-300ER客機改貨機工程，屆時長榮航空波音777F貨機機隊將達11架，貨運運能將增加約一成，有助於調整客貨運營收比重，提升公司整體競爭力。

長榮航空總經理孫嘉明表示，COVID-19疫情考驗航空業經營的韌性，長榮航空積極思考應變策略，重新檢視機隊規劃，同時也看好未來航空貨運市場需求，除了現有的八架波音777F貨機外，委託IAI將三架波音777-300ER客機改裝為全貨機，以提升貨運運能及收益。

波音777-300ER客機改貨機具有容積大的特性，最大貨運酬載為100公噸，略少於可酬載106噸的777F貨機，但因機身較長貨艙容積可達2.8萬立方英呎，高於777F貨機的2.3萬立方英呎，容積率增加近25％，適合載運目前最具市場成長性的電商貨品，777F貨機則適合於載運重貨，該三架客機改貨機機型加入營運後，將可讓長榮航空貨機機隊的調度更具靈活並增進營運效益。