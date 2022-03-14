勞動部14日公告2020年度人力仲介機構評鑑結果，1,038家受評的人力仲介機構中，評鑑成績A級（90分以上）共536家，占51.64％；B級（70分至未滿90分）共462家，占44.51％；C級（未滿70分）共40家，占3.85％，評鑑成績已公告於勞動部勞動力發展署網站，作為雇主挑選人力仲介機構的參考。

勞動部表示，為強化人力仲介機構管理及提升服務品質，勞動力發展署每年均辦理仲介評鑑，以往於每年6月至8月進行實地評鑑，並於10月31日前公告評鑑成績，2020年度人力仲介機構評鑑因受疫情影響，發展署為使人力仲介機構減少評鑑前的準備作業，能有更充裕的時間加強辦理移工防疫工作，公告仲介評鑑延後辦理，嗣因疫情降級，發展署重新啟動仲介評鑑，並於2021年9月上旬至2021年12月進行實地評鑑，由發展署進行後續評鑑成績作業程序，評鑑成績延後公告。

勞動部進一步表示，2020年度人力仲介機構評鑑家數1,038家，較2019年度人力仲介評鑑家數1,305家減少原因，係因2018年推動人力仲介機構績優免評制度，如人力仲介機構近兩年評鑑成績為A級，且於評鑑期間未違反就業服務法者，可免接受評鑑1次後，隔年度接受評鑑時評鑑成績為A級，可再免接受評鑑1次，以鼓勵服務良好的仲介公司維持佳績，並激勵評鑑成績B級的公司向上提升。2020年度績優免評仲介機構家數達433家，較2019年度績優免評仲介機構131家，增加302家，顯示在績優免評制度下，鼓勵評鑑成績良好的人力仲介機構能持續保持成績。

勞動部提醒，評鑑成績已公告於網站，民眾除參考評鑑成績外，亦可於網站以引進移工類別(家庭類或事業類)、是否曾違法、行蹤不明情形來篩選，或是用視覺化的地圖式搜尋，選擇鄰近的仲介公司，同時，簽約前能夠多方瞭解人力仲介機構所提供的服務項目及收費等情形，以及雙方契約權利義務事項等，以保障自身權益。109年度績優免評仲介公司名單及評鑑成績均已公告在勞動部勞動力發展署全球資訊網，民眾亦可至發展署的私立就業服務機構查詢系統(https://agent.wda.gov.tw/agentext/agent/QryAgent.jsp)查詢。