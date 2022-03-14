吳沐玹（左）、陳映璇。經紀人提供

白冰冰帶子弟兵「台一線」主持。經紀人提供

白冰冰日前受邀「春遊林口，櫻你而在」活動現場主持，竹林寺廣場擠得滿滿人潮，「這是我住在林口30年以來，第一次的溫馨感受，感受到林口人一起動起來」。

白冰冰ㄧ起帶領弟子兵台ㄧ線主持，又唱又跳帶領現場的所有人民ㄧ起舞動起來，本來很多都在賞櫻花頓時全都跑來看，現場很多電商小吃因爲疫情受影響，這次因這場活動，生意變得超好，她特別開心能大家賺到錢。

最讓她驚嚇的是，許多現場知名產品搶著要叫她代言，還有店家直接開價，她說可能她給人感覺很懂得吃，但真的沒法現場談啊，只叫大家多多捧場，暫由好友經紀人陳孝志代出面。

白冰冰說，能幫助老百姓渡過難找關才是重點，木工歌手陳思瑋在現場演唱經典歌曲〈我的未來不是夢〉，所有長輩都一起跟著唱，陳思瑋說，他挑這首歌曲主要是讓年紀較大的長輩對自己更有信心，因爲未來還有更好的夢想去實現，隨時保持ㄧ顆年輕的心。

演員陳映璇及美胸主持人吳沐玹也一起參觀櫻花節活動，沒想到被很多婆婆媽媽認出來，「這不是演《甘味人生》的演員嗎？」陳映璇開心說，沒想到會被認出來，她本來還想說有沒有小帥哥迷呢，但更開心的是婆婆媽媽竟成了她的粉絲。