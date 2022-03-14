台北市長柯文哲去年9月開始主張使用疫苗護照，更揚言只要中央同意可立即上線，但議員發現，柯市府直到今年1月才開始函文中央確認相關內容，痛批柯文哲靠炮轟中央刷聲量、自己卡自己。如今台北通疫苗護照最新方案出爐，僅有台北市民限定使用，無法提供外縣市民眾使用。

北市府於今年1月向中央送出「數位新冠病毒健康證明」應用軟體介接程式申請書，強調符合歐盟個資保護原則。如今北市府又轉彎，北市府秘書長陳志銘坦言，由於現有資料庫僅有台北市民資料，中央沒有同意介接非台北市民的資料，因此台北通疫苗護照將只會是「台北市民限定」。

陳志銘說明，市府將台北通作為申請「數位新冠病毒健康證明」的管道，中央又稱民眾上網申請PDF即可，何必多此一舉，而後中央並未同意介接非台北市民的資料，因此退一步「只做台北市民」。

他坦言，有不少外縣市的人來台北上班，不能服務外縣市很抱歉，過程中不斷被限縮，有雙標的感覺，既然中央堅持北市也尊重，無奈表示「都是你說的算」。

陳志銘說明，市民取得台北通金質會員後，只要同意台北通抓取資料，會以紅、黃、綠三個燈號顯示，現在技術都確認沒有問題，若疫情有需要時可隨時上線。

議員鍾佩玲質疑，柯文哲去年9月就開始喊疫苗通行證，但北市府直今年1月21日才正式發文中央，過去3個半月完全沒動作，柯市長卻拿中央不同意來炮轟中央，非常不道德，且北市構想存在很多問題，完全不像柯市長講的完美無缺、只差中央臨門一腳。

鍾佩玲說，現又以中央卡關為由，將使用對象改限縮在台北市民，非常荒謬，若柯市長現在可以接受非北市市民出示小黃卡，台北市民卻要用疫苗通行證的理由是什麼？市庫的每一分錢都很珍貴，不該為了推動不必要或思慮不周的政策而浪費。

議員林亮君批評，北市府為了推行台北通無所不用其極，與其忙著藉疫苗護照再次推銷台北通，不如好好把個資保護、資訊安全管理做好，遵照市議會的附帶決議讓民眾使用公共服務能有多元管道。