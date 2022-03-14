俄烏大戰持續延燒，烏克蘭副總理費多羅夫（Mykhailo Fedorov）在推特發文，點名台灣的華碩電腦公司，並呼籲華碩終止與俄羅斯客戶的合作夥伴關係。前台中市新聞局長卓冠廷透露，事實上在戰爭開始的時候，華碩和其他台灣廠商就已召回新貨，只剩舊貨在俄羅斯販售。

卓冠廷今天(14日)在直播節目《94要客訴》中表示，近年來華碩的高階電競筆電ROG深受年輕族群歡迎，市占率更是第一名。為何費多羅夫會點名華碩？因為這款筆電不只是年輕人的最愛，連烏克蘭總總統澤倫斯基被公開過的兩台電腦中，其中一台就是華碩的，另一台是蘋果，「可以跟蘋果相提並論」。

卓冠廷還說，自己得到獨家消息，在俄烏戰爭一開始的時候，包含華碩在內的廠商，所有台灣輸出到俄羅斯的筆電，就已經折返，沒有進入俄羅斯，但舊貨仍在俄羅斯販售。同時，因為盧布貶值，筆電在俄羅斯賣一台賠一台，對這些廠商而言很難獲利，就暫停輸貨進入俄羅斯。

針對此事，華碩今天也做出回應，表示對俄羅斯市場的出貨已停止，同時為盡一份力量，華碩將捐助財團法人賑災基金會「賑濟烏克蘭專戶」新台幣 3000 萬元，衷心期盼和平及人道援助能即時給予每一位受影響者。