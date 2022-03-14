英飛凌（FSE:IFX / OTCQX:IFNNY）將進一步擴展其尺寸極小的即用型天線調諧器產品組合，為射頻工程師提供支援。英飛凌憑藉自身在射頻方面的深厚專業知識和多年的技術開發經驗，進一步提升了天線的效率。

英飛凌指出，隨著聯網設備數量的迅速增長，客戶希望產品的設計和功能可以帶來更好的用戶體驗。由於產品在新功能、性能以及創新的外型等方面的要求愈來愈高，使得天線設計變得日趨複雜，這也為射頻工程師帶來了巨大挑戰。

特別是5G技術的引入，要求在終端設備有限的空間內配置更多的天線以實現更多的頻段覆蓋，這無疑給天線設計帶來了進一步的挑戰。所有這些因素都可能會影響到天線的性能。

繼BGSA147ML10成功推向市場之後，英飛凌再推出全新的天線調諧開關，進一步增強其創新型天線調諧器的產品陣容。這些元件適用於Sub-7.2 GHzNR應用，可支援智慧手機、筆記型電腦、穿戴式裝置、VR耳機、智慧家庭設備和其他蜂巢式應用的4G和5G網路連接。