華語歌后王菲和李亞鵬曾當過8年夫妻，2013年離婚後便各自安好。今（14日）白色情人節李亞鵬宣布再婚及當父親的喜訊，王菲沒對外回應，但近日有網友PO她的聚會照，保養得宜的外型受到稱讚，但也被疑是否醫美過或過度P圖。

昨（13日）微博瘋傳一張王菲和朋友相聚的照片，畫面中，王菲頂著黑色短髮，身穿薰衣草紫的休閒衣，酷酷的看向鏡頭，值得注意的是，王菲的皮膚白裡透紅，幾乎找不到任何瑕疵，還有高挺的鼻樑，完全看不出是52歲、2個孩子的母親，被陸網以「仙女是不是不會老」當作標題而大肆宣傳。

王菲的近照正負評兩極。（圖／微博）

大陸網友瘋猜王菲凍齡的秘密是微整或修圖。（圖／微博）

不過，眾多陸網友都覺得這張照片有疑點，紛紛留言：「王老師是不是打了羊胎素，皮都展開了」、「這圖是磨了一百八十層皮吧」、「開了美顏濾鏡，誰都是仙女」、「沙發邊都歪了」、「醫美了解一下」、「這磨皮都磨進骨頭了」、「敢把原圖發出來嗎？」、「10萬全臉的童顏針不是白打的」，但也有另一派網友認為不需要撻伐王菲修圖，「每個年齡正常的生理特徵都值得尊敬，即使五十歲顯老又怎樣呢」、「評論這麼臭」、「王菲又不是靠美貌成為天后的，年輕時很霸氣現在她好佛系」、「52歲有這個狀態已經很了不起啦」。

50歲李亞鵬今（14日）宣布梅開二度，對象是曾獲世界小姐中國區總決賽冠軍、小19歲海哈金喜，同時曝光兩人的婚紗照及寶寶的小手照，向大家分享雙喜臨門的幸福。