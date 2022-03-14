校方表示，透過這次合作，除了協助校方導入智慧托育課程，使學生熟悉現今智慧托育設備的運用。（敏惠醫護管理專科學校提供／張毓翎台南傳真）

台南市敏惠醫護管理專科學校14日和精英國際教育集團簽訂產學合作備忘錄。（敏惠醫護管理專科學校提供／張毓翎台南傳真）

台南市敏惠醫護管理專科學校14日和精英國際教育集團簽訂產學合作備忘錄，以幼兒保育科學生為對象，搭配「展翅計畫」培養英才。校方表示，透過這次合作，除了協助校方導入智慧托育課程，使學生熟悉現今智慧托育設備的運用，該集團亦提供有酬實習機會，讓學生能學以致用。

敏惠醫專董事長沈秀春指出，「少子化危機就是轉機」，即使少子化問題嚴重，幼教產業依然蓬勃發展，據統計，台灣幼兒園幼生人數從2015年的44萬4457人，至去年已成長到56萬4545人，增幅27％，而0至2歲的收托新生兒從2015 年1萬7246人，增至去年的3萬5090人，增幅更高達103％。

敏惠醫護管理專科學校幼保科主任吳佳蕙分析，主要是政府近年來愈趨重視這項產業，相關政策的推動下，再加上年輕爸媽觀念轉變，願意投入更多經費，讓孩子受正規教育；此外，這幾年每屆畢業生供不應求，以敏惠為例，還沒到畢業季，便接獲不少企業詢問學生是否有意願來面試、工作。

吳佳蕙說，目前敏惠幼兒保育科學生共有230人，一至五年級每年級各有一班，學校這次與精英國際教育集團產學合作，學生申請參加展翅計畫，五專四年級每月6000元生活津貼，五年級到企業實習，每月有2萬5000元的最低薪資，讓學生們就業能無縫接軌。