拿下本屆立委選舉全國第一高票的何欣純，深耕多年的屯區人口數高達50多萬人，親和力強又具即戰力，有可能與拚連任的市長盧秀燕上演「兩個女人的戰爭」。（盧金足攝）

前台中市長林佳龍（右）、立法院副院長蔡其昌，都被視為參選下屆台中市長的熱門人選。（資料照／盧金足台中傳真）

中市長選舉會出現「兩個女人的戰爭」？前交通部長林佳龍表示願當「桶箍」角色，團結推出好人才打贏選戰，立法院副院長蔡其昌則說，應從民調最高的先來承擔，目前林佳龍民調第一，依序往下徵，綠營雙雄對攻守出現試水溫之勢，讓親和力強又有即戰力的立委何欣純，不排除與市長盧秀燕上演女女對決。

2022台中市長選舉，被民進黨視為一級戰區，盧秀燕拚連任，力保國民黨城池，綠營有林佳龍、蔡其昌與何欣純等3人，被視為挑戰媽媽市長的熱門人選。

國民黨去年在4大公投結果全軍覆沒，中2選區立委補選又失利，綠營集結府院黨網媒展開焦土策略，盧秀燕成為攻擊箭靶，但盧受惠長期在台中市的良好印象，未受明顯影響，多波民調結果仍穩健領先對手。

一向都表態「黨如果需要我出戰，絕對不畏戰」的蔡其昌，近日則稱目前民進黨的台中市長民調林佳龍居冠，如果要勝選，林應先獲徵詢，地方傳言，如果副總統賴清德競選總統獲勝，同為新系的蔡其昌可能從副院長扶正，躍升立法院龍頭，以盧擁有執政優勢，近來多項民調高，不打沒有把握的仗，可能也是蔡其昌正多方觀察的形勢。

另一熱門人選何欣純，本屆拿下全國立委最高票，深耕的屯區包括大里、太平、霧峰與烏日，到今年2月底人口數高達53萬多人，以台中市總人口數為281萬人，基本盤實力不可小覬。

盧秀燕上任3年多，擴大加深民眾有感的建設包括興建、改善公園「美樂地計畫」，道路燙平專案，台中巨蛋、中央公園、國際會展中心等重大建設陸續動工，日前台積電與友達光電宣布在台中市加碼投資，招商引資創造就業機會，獲得不少吸睛與吸金效益。

國民黨認為，不管綠白對手是誰，盧秀燕不躁進的施政成果，先集中火力在原縣區，隨後再回防原市區，但民進黨對盧高民調不以為然，表示民進黨人選未出爐，一旦戰將敲定，團結的民進黨會自動歸隊。

最近台中市一棟大樓發生死傷慘重的大火，何欣純專程到醫院慰問傷者，跨進原中市的行程鴨子划水，做好備戰，林佳龍、蔡其昌兩名大將若另有盤算，以何欣純親和力與極佳口條，如代表民進黨參選有其吸票能力，除了林佳龍、蔡其昌，何欣純也可能是「小英的口袋名單」之一。