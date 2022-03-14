家家在14日宣布將在3月31日舉辦線上演唱會「LINE MUSIC現場 家家《春天ing》2022線上演唱會​」，她除了預告將帶來超過1小時的精彩演出外，更相揪粉絲在春暖花開之際與她來場「雲端約會」，「到時候希望大家踴躍留言給我！」

家家坦言先前《2022初五來我家》演唱會有不少朋友沒辦法抽身而向隅，「可能是春節時大家各有安排，所以我想說就在春天時開線上演唱會，訂定《春天ing》主題的演唱會，挑這天送上『情人節禮物』公布，跟大家分享春天好心情」。她表示，為了符合這次主題，有精心安排歌單曲目，希望讓歌迷聽了也能感受到浪漫可愛的氣息，沉浸在滿滿的粉紅泡泡氛圍，這次演唱會在線上直播舉行，能與所有歌迷互動無遠弗屆零距離了。

她透露將在演唱會上，重新翻唱師兄五月天的經典歌曲〈戀愛ing〉，呼應《春天ing》主題，而她辨識度超高的渾厚溫柔嗓音將如何揣摩該曲，也讓歌迷無比期待，「常常聽人家講說『我的春天來了』、『我的春天花開了』來描述一段新戀情，不過我覺得春天也代表人生一段嶄新的開始，充滿希望，所以想帶給大家這樣的祝福」。她也賣關子預告屆時將邀請驚喜嘉賓，「我會用歌聲來溫暖大家，希望大家都能聽得開心」。

向來樂天的家家也向歌迷喊話：「如果自己的春天還沒到，不妨可以先來場大掃除，為自己斷捨離，把不需要的東西丟掉，好好打理自己與周遭，迎接新氣象」，她笑道：「這樣也可以趁機Shopping購物，迎接新的東西到來！其實不論任何事物或是人生里程碑都可以代表是全新的象徵，只要是對自己有意義就可以！」LINE MUSIC現場 家家《春天ing》2022線上演唱會將在3月31日 晚間21點直播，入場券票價100元，現正於LINE MUSIC開賣。​