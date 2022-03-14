日本日立公司（Hitachi）旗下數位基礎架構、資料管理與解決方案子公司Hitachi Vantara宣布多項新混合雲產品與服務，為私有雲與混合雲營運模式提供敏捷性、可擴充性與靈活性，以及Hitachi Vantara客戶專屬的可靠性與信賴感。

正確的雲端策略可以讓企業組織視需求存取各種資料處理、管理、分析與儲存應用程式，進而加速提供由資料驅動的使用體驗。然而，不同的操作模式、傳統基礎架構、雲端人才短缺以及安全性和合規性問題使得雲端環境越加複雜。不論客戶正處於雲端歷程的哪一個階段，Hitachi Vantara都能滿足他們的需求，並提供創新的雲端操作模式、世界級的效能以及彈性復原力。

Hitachi Vantara發布了新混合雲產品與服務。這是針對以資料為導向的企業所設計，能幫助他們自動化及簡化基礎架構和操作，以便在企業端、近雲架構和公有雲上充分發揮雲端操作模式的價值。

Hitachi Vantara數位基礎架構事業處總經理Mark Ablett表示，我們正加速提供新混合雲產品與服務，讓客戶在當下與未來都能利用創新方式與資料提升業務成效。藉由採取正確的雲端策略以及提供更強大的自動化功能與簡易性，我們的客戶可以將重要資源與人才應用在AI與資料分析上，以加速找到可以幫助公司提升數位體驗的新方法。

新軟體定義資料平台將日立儲存平台擴展至雲端原生應用程式Virtual Storage Software Block（VSS Block）是新軟體定義資料平台，能為在大眾化x86伺服器上運行的傳統與雲端原生應用程式提供雲端敏捷性與可擴充的儲存支援。VSSB在日立的通用儲存作業系統（Storage Virtualization Operating System，SVOS）上運作，讓客戶透過單一資料平台使用我們的中階企業級軟體定義儲存產品組合。VSS Block能無縫地連結至我們的近雲架構產品，甚至延伸至公有雲。

VSS Block利用日立的多相糾刪碼（Polyphase Erasure Coding）專利技術，提供比傳統糾刪碼更優異的資料讀取成效。VSS Block利用鏡射與糾刪碼達到最大效能與效率，不僅具有彈性，還能輕易與傳統儲存環境相容，包括iSCSI與光纖通道（Fibre Channel）主機連線。

此次發布的Hitachi Cloud Connect能讓客戶同時擁有企業級的儲存速度與可靠性，以及公有雲運算資源配置與擴充功能。透過高度連結的資料中心，為擴充運算資源、保護資料與災難復原等混合雲應用提供近雲的主機代管環境，Hitachi Cloud Connect能將您的資料架構延伸至近雲架構，並能在Amazon Web Services、Google Cloud與Microsoft Azure Cloud中支援常駐於雲端的應用程式。

Hitachi Cloud Connect以Hitachi Vantara享譽盛名的可靠性為基礎，為雲端應用程式提供企業級的效能與資料服務，客戶可無縫的在企業內部的資料中心與雲端儲存系統中擁有資料的主控權。