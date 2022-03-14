全球金融市場聚焦美國聯準會議息會議召開前夕，隨著美元指數走高，人民幣兌美元在岸價和離岸價雙雙大跌，分別跌破6.36元和6.38元大關。瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤預期，預計2022年內人民幣兌美元將貶值2％～3％，跌到6.4元至6.5元。

澎湃新聞報導，人民幣兌美元中間價報6.3506元、貶200個基點。在中間價大幅走低的帶動下，人民幣兌美元在岸價開盤即報6.3511元，隨後跌破6.36元關口，最低貶值至6.3631元，較前一交易日收盤價6.3228元下跌超過400個基點；16時30分，人民幣兌美元在岸價收盤報6.3598元，較上一交易日跌370個基點。

離岸人民幣部分，14日以6.3641元開盤後，先後跌破6.37元和6.38元關口，盤中最低貶值至6.3813元。

美國聯準會3月FOMC會議將於當地時間3月15～16日召開。市場普遍預期聯準會將宣布升息25個基點。

香港信報報導，汪濤認為，短期內人民幣或將延續強勢走勢，但預計2022年內人民幣將貶值2％至3％，跌到6.4元至6.5元。

瑞銀美國經濟團隊最近預測年內聯準會將升息6次、每次25個基點，到11月聯邦基金利率將升至1.5％，因此中美利差可能縮窄。此外，瑞銀最近也預計美元兌歐元將走強。如果這些預測兌現，在其他情況不變的情況下，人民幣CFETS匯率指數可能走強。再加上出口走弱，這可能促使人行採取應對措施，可會再次上調外匯存款準備金率。