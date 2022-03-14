港股恒生科技指數屢創新低，統一證券發行的「統一恒生科技指數ETN」（020021），因111年3月14日收盤後公布之指標價值為4.6386元，已達其發行計畫所定強制贖回條件，依櫃買中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第12條之15第3項規定，111年3月15日為「統一恒生科技N」之最後交易日，111年3月16日起停止櫃檯買賣，並於111年3月22日起終止櫃檯買賣。

櫃買中心表示，投資人仍可於111年3月15日（最後交易日）當日，於櫃買交易市場買賣該ETN，111年3月15日收盤後仍持有該指數投資證券之投資人，統一證券將以當日收盤後公布之指標價值為贖回價格計算償還金額，預計於111年3月23日交付投資人贖回價金。

統一恒生科技指數ETN自2020年12月2日掛牌交易以來，指標價值最高漲幅達36.68％，然去年開始的一連串反壟斷監管以及政策打壓房地產引發的內需疲弱，加上今年以來戰爭事件與通膨飆升，恒生科技指數跌跌不休，統一恒生科技指數ETN指標價值也隨著標的指數走跌。

統一證券表示，新興市場科技股波動較高，基於保護投資人之考量，該ETN發行之時強制贖回條件設定為發行價的50％，2021年恒生科技指數震盪劇烈，在全球主要指數中表現墊底，基於合規與市場穩定，擬以「恒生科指期貨指數」作為接續之發行標的，該指數與恒生科技指數相關性極高，掛牌上櫃交易時間暫定為6月。

統一證券目前發行9檔ETN，涵蓋美、台、亞洲科技股以及微波高息、價值成長等主題，2021年台股指數產品（包含ETF）績效表現，統一價值成長ETN、統一微波高息ETN，以及統一特選臺灣5G ETN皆為前十名；統一MSCI美國資訊科技ETN自2020年3月26日掛牌以來，漲幅更達126％。

統一證券表示，ETN是被動追蹤指數的產品，並非如主動基金將投資決定權交付給基金經理人，而是投資人主觀判斷選擇，因此具備均衡資產配置的觀念更顯重要，分散投資主題以及區域可降低單一投資標的比重過高帶來的風險。