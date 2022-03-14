近日全台北中南陸續傳出小規模、小區域的停電，導致民眾怨聲日起。對此，經濟部長王美花14日提出數據解釋，台電在短期停電從2012年的2.1萬次，到去年剩9千次，每年都在進步，與其他國家相比，相對表現較好。至於萬華和南投停電事件，台電解釋萬華是因開關太潮濕、南投則是因電線桿冒火花。不過，最新民調顯示，有高達91.9%的網友「不滿意」台電回應。

王美花今日到經濟委員會接受質詢表示，台電也時刻關心故障與其他國家是否有特別高，根據統計2012年故障情形大約是21000件、2021年則是9000多件，故障情形已經明顯改善，當然台電還可以再改善與精進。至於萬華和南投停電事件，萬華青年公園事件是零件太過潮濕，導致短路；南投則是電線桿發生火花，台電也在第一時間修理。

對於停電事故頻傳，入口網站《Yahoo奇摩》14日就對此發起網路投票民調，以「各地陸續傳出零星停電，你對於台電對停電的回應是否滿意？」為題詢問廣大網友看法，投票時間為3月14日至18日，截至14日19時為止，共有3千4百多名網友投票，列出5個選項，表示「非常滿意」，比例佔5.1%、「還算滿意」佔1.7%，共有6.8%的網友表示「滿意」。「不太滿意」佔7.3%、「完全不滿意」佔84.6%，共有91.9%的網友表示「不滿意」，而「不知道/沒意見」比例僅1.3%。

值得注意的是，民調也詢問民眾「你是否同意電價上漲？」列出5個選項，表示「非常同意」，比例佔7.2%、「還算同意」佔15.1%、「不太同意」佔19.1%、「完全不同意」佔57.3%、「不知道/沒意見」1.3%。