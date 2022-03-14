「新制14天」教育召集訓練被喻為「史上最硬教召」，1名後備軍人正執行65K2步槍實彈射擊。（黃世麒攝）

「新制14天」教育召集訓練被喻為「史上最硬教召」，後備軍人們進行M249班用機槍射擊預習。（黃世麒攝）

「新制14天」教育召集訓練被喻為「史上最硬教召」，軍方幹部訓練後備軍人們進行T74排用機槍射擊預習。（黃世麒攝）

「新制14天」教育召集訓練被喻為「史上最硬教召」，1名後備軍人結束65K2步槍實彈射擊，持槍走下射擊台執行清槍。（黃世麒攝）

「新制14天」教育召集訓練被喻為「史上最硬教召」，1名後備軍人結束65K2步槍實彈射擊後，高舉槍枝檢查藥室內有無子彈。（黃世麒攝）

「新制14天」教育召集訓練被喻為「史上最硬教召」，後備軍人們手持65K2步槍，等候進行射擊預習。（黃世麒攝）

野戰口糧有A、B兩式，內容有能量飲、餅乾、糖果、肉乾、果乾、發泡錠等。（黃世麒攝）

軍方示範新式「野戰加熱式餐盒」使用方式，內含加熱包、水、米飯、主食，僅需加熱10到15分鐘左右即可食用，加熱的最高溫度達攝氏90度，不必生火烹煮。（黃世麒攝）

新式「野戰加熱式餐盒」提供多樣口味讓召員選擇，包含印度風咖哩牛肉及雞肉、蘑菇香煎豬肉排、羅漢蔬燴什錦等，也提供素食，口味相當多元。（黃世麒攝）

「新制14天」教育召集訓練全程野宿，被喻為「史上最硬教召」，軍方設置野戰浴室，讓召員們完成訓練後，能好好洗個澡。（黃世麒攝）

軍方將射擊及宿營兩項課目相互結合，並在靶場內搭帳野宿，後備軍人野營用的軍用帳篷分內外帳，搭設在塑膠棧板上，附有燈具，除睡袋外還有充氣軟墊，確保睡眠舒適。（黃世麒攝）

軍方將射擊及宿營兩項課目相互結合，並在靶場內搭帳野宿，後備軍人野營用的軍用帳篷分內外帳，搭設在塑膠棧板上，附有燈具，除睡袋外還有充氣軟墊，確保睡眠舒適。（黃世麒攝）

為有效提升後備部隊戰力，讓後備軍人迅速恢復戰鬥技能，首批「新制14天」教育召集訓練的後備軍人在3月5日入營，全程野宿睡帳篷，訓練的時間和強度被形容為「史上最硬教召」。

陸軍第6軍團步兵第206旅步3營為今年第一個驗證單位，14日開放媒體進入訓練場地，了解教召模式、生活設施與相關訓練課程。軍方指出，此次教召各項課程，均秉持「教而能用，訓而能戰」的實戰化思維實施訓練，包括實彈射擊、射擊預習及機械訓練等，採輪帶方式施訓，使用45手槍、65K2步槍、M249班用機槍及T74排用機槍，增加射擊時數及彈藥發數，強化召員射擊之精準度，有效提升後備戰力，達成「保家、保鄉、保產」的目標。

本次教召訓練將射擊及宿營兩項課目相互結合，並在靶場內搭帳野宿，後備軍人野營用的軍用帳篷分內外帳，搭設在塑膠棧板上，附有燈具，除睡袋外還有充氣軟墊，確保睡眠舒適。

為因應戰場環境變化，提升適應能力，召訓單位設計「模式化菜單」，召訓全程41餐，結合戰場場景，其中1餐安排野戰口糧，還有3次餐食為新式「野戰加熱式餐盒」。 近年來隨著科技演變，加熱食品成為軍中野戰時的主力營養來源，為了兼顧素食需求，加熱式餐盒提供多樣口味讓召員選擇，包含印度風咖哩牛肉及雞肉、蘑菇香煎豬肉排、羅漢蔬燴什錦等，口味相當多元。加熱式餐盒內含加熱包、水、米飯、主食，僅需加熱10到15分鐘左右即可食用，加熱的最高溫度達攝氏90度，不必生火烹煮。該加熱式餐盒僅軍中才有，一般民眾則難有機會嘗鮮。