民進黨基隆市黨部今天開放基隆市議員初選領表及登記作業。（陳彩玲攝）

七堵區擬參選人林坤明前往民進黨基隆市黨部登記初選。（陳彩玲攝）

民進黨基隆市黨部今天開放基隆市議員初選領表及登記作業，目前統計13人領表、7人登記，一大早市長林右昌前秘書張顥瀚、曾怡芳、陳軍佐、游本明搶頭香，一同合體前往登記。

民進黨基隆市黨部日前公告各區提名名額，中正區2名、信義區2名、仁愛區2名、中山區2名、安樂區3名、暖暖區保留、七堵區2名，原住民保留。其中，中正區含1席婦女保障名額，暖暖區和原住民則保留，彈性配合市長參選人選區合作，如遇特殊情況授權執另行徵召人選。

開放登記首日，有13人領表，包括現任議員張顥瀚、張之豪、張秉鈞，七堵區擬參選人曾怡芳、林坤明、張美瓊；安樂區擬參選人游本明、陳彥寧、黃永翔、洪森永、吳驊珈；中山區擬參選人施偉政；信義區擬參選人陳軍佐。

民進黨基隆市黨部表示，公告領表及登記日期為今日起至3月18日下午5點，登記截止後，由協調小組於3月21日到25日先行協調，若協調不成，則於4月6日到24日展開電話初選民調。