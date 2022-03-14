琳誼巡演票房告捷。(相映國際提供)

琳誼Ring《春暖花開的地方》巡迴演唱會，從3月20日在高雄起跑、依序會到台南、台中、台北等城市開唱，4場門票傳出捷報全面完售，琳誼難掩興奮形容：「啟動售票時心情小緊張，才半年就要舉辦巡迴演唱會，售票壓力讓我的食慾收斂了不少。陸續聽到台南、台中、高雄，最後連台北場都在短時間內完售，心情也放鬆了不少，很感謝小琳鐺們的支持。」團隊反覆開會討論內容，琳誼形容：「這4座城市對我而言都有不同的意義與面貌，在歌單與演出都有和團隊不停在腦力激盪，安排小小的巧思在演唱會出現。」

感謝粉絲力挺購票讓演唱會完售，相映國際決定宣告加場演出消息：5月7日將於台北後台Backstage Café 下午加開一場，門票將於3月14日（一）中午12點在iNDIEVOX售票系統正式開賣！琳誼開心表示，「完售後陸續收到粉絲私訊有沒有機會再買到票。和團隊討論後，為了不讓粉絲們失望，決定加場啦！錯過機會的小琳鐺們，記得趕快搶票，抓住春天的尾巴，別再讓春天溜走囉！讓我們一起醉倒在春暖花開的地方」。

她也搶先透露，每場都會有彩蛋嘉賓：「都超級大咖，有復仇者聯盟裡的奇異博士、也有揮劍姿勢很帥氣，一點都不普通的英雄劍士等，演出內容保證相當精采，順利買到票的小琳鐺可以好好期待。」

她也一直持續進行體態要求，最近嘗試上起皮拉提斯課程，她笑說，「還沒接觸以前，總會不小心唸成提拉米蘇，讓我誤解以為這挑戰應該就像一塊蛋糕。真的接觸後，才發現皮拉提斯的難處在於核心的運用，還要緩慢地完成每個動作，對目前的我而言完全是S級的挑戰」。