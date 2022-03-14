交通部預計下周報告及審查《國營台灣鐵路股份有限公司設置條例》草案及相關法案，由於台鐵企業工會也提了工會版的台鐵公司條例草案，與交通部經過行政院通過的版本有10幾條不同，台鐵工會不滿交通部未溝通協商，決定下周三（23日）號召600、700人前往立法院陳情，當天並將決定是否擴大陳抗，若有大規模抗議預計是4月底登場。

交通部上月25日將「台鐵公司條例」草案送行政院審查，3月3日政院版通過；台鐵工會隨即於3月7日推出工會版本公司條例草案。工會版的草案有24條，與原本政院版的23條有13條相同，11條相異或增減，工會版除了新增政院版沒提的安全條文，另強調台鐵公司將概括承受台鐵各項業務及資產，政府則須概括承接歷史債務；人事方面要求比照郵局公司化之後的資位制。

交通部長王國材向本報證實，立法院將在下周一、三審《鐵路法》，下周四審查《台鐵公司條例》草案。台鐵工會理事長陳世杰則表示，對政院版的部分條文有疑義：「工會針對政院版的條文，我們也提出我們的版本，有12條不同，但交通部都沒有跟我們溝通協商。最主要是民國92年行政院白紙黑字承諾，交通部有的沒兌現，有的只做半套。例如說好歷史債務說要由政府承接，結果這次交通部是用台鐵土地作價成立償債基金；維修、設備、保養也是做半套。王部長又說員工可以選擇桃機、港務局或中華郵政版本，我們選擇中華郵政，結果交通部都沒有回應。」

陳世杰說，下周三上午10點將由台鐵東二門出發至立法院陳情，目前預估600、700人。這一波只有動員15個分會代表以及總會幹部，原本預定24日召開的臨時聯合代表大會，也會提前到23日立院陳情結束之後召開，討論是否要擴大陳抗規模，若擴大陳抗可能的時間是4月底。

王國材則回應：「希望為台鐵員工創造一個更好的未來，重拾台鐵光榮。」請工會理性討論。