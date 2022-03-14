智動化技術服務專家羅昇企業（8374）14日董事會通過投資案，為布局歐洲及兩岸綠能商機，將取得BlueWalker GmbH（下稱「BlueWalker」）100％股權，總投資額共400萬歐元。此案完成後，不僅可增加羅昇綠能產品線，亦可拓展產品銷售地區至歐洲，提升整體營運效率，滿足羅昇客戶持續提升的智動化、綠能化需求。

羅昇企業總經理李長堅表示，在2050年淨零碳排的趨勢下，節能、減碳與綠能已成為世界各國企業極力重視並推動的方向。在能源轉型、擴大使用綠電的需求下，企業更需要穩定、節能並有效儲能的不斷電系統（UPS），使營運穩定不中斷，並達到綠能、永續等長期目標。 BlueWalker於2004年成立，是德國專業的UPS產品及服務供應商，提供PowerWalker品牌、超過40種系列、將近300種電源商品，滿足從低容量的個人消費型產品到高性能工業規格大型UPS的電源管理需求，產品銷售網絡遍布歐洲、中東與非洲市場（EMEA）市場20多個國家，深獲客戶肯定。

羅昇擁有國內外超過2,500多種工廠自動化零件與綠能商品，在兩岸服務逾7,000多家客戶。藉由BlueWalker深耕EMEA約18年、以UPS為核心的完整電源保護方案，羅昇不僅可在兩岸提供更完整的綠能產品線，亦能拓展歐洲市場，未來將進一步結合集團資源，擴大布局歐洲和兩岸的綠能服務商機。