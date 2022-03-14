原料藥廠台耀（4746）2021年營收31.42億元，毛利率30.91％，營業虧損1.68億元，但在轉投資評價及處分利益挹注，獲利12.99億元，EPS10.92元；董事會決議通過配發現金2元。以收盤價55.5元計算，現金殖利率3.6％。今年原料藥、針劑、ADC引擎催動，營運動能活絡。

台耀營運項目包括原料藥、針劑、ADC(抗體複合體)、CDMO(委託開發製造) 以及轉投資事業。

台耀表示，膽固醇磷酸鹽結合劑站穩全球市場，各產品全球市場占有率約40～70％，已規劃擴產在年底到明年初貢獻。其中，Sevelamer Carbonate&Sevelamer HCI在歐洲市場快速成長，今年預計成長20～30％，美國市場維持40～50％市占率，新興市場需求強勁。

Colesevelam在美國市場學名藥市佔率99％，台耀市佔約八成，歐洲市場也完成註冊，預計今年中產品上市。Colestipol在美國市場學名藥佔市場99％，除原廠授權的學名藥公司外，已上市的學名藥廠皆使用台耀的原料藥。

台耀指出，針劑廠產線可分成一般性針劑、細胞毒性針劑，以及小量充填產線，隨著國內外查廠陸續通過，總年產能最大達1.3億劑，看好藥品需求急切，客戶詢問度高，預計營收貢獻將逐季成長，今年營收占比可望超過一成。

此外，代工業務需求快速增加，客戶包括國際大廠，台灣、美國、歐洲、中國都有，ADC(抗體藥物耦合體)服務平台已與國內外多家藥品開發公司進行產品開發及生產，營運貢獻占比10～15％。目前開發階段遍及臨床前、一期臨床、二期臨床，未來幾年期待到商業量產，對業績貢獻大幅成長。