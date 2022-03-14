升息壓力大，隨房價上漲，全台去年底已有25區平均房貸授信金額超過千萬元，台北市大安區更超過2,000萬，新竹縣也有多區房貸破千萬，房仲業者指出，現在房貸族背的貸款是十年前一倍以上，若進入升息循環，房貸壓力攀升更有感，長期對房市購買力造成影響。

全台已有近四分之一的房貸族，房貸金額在千萬以上，以全台各行政區來看，台北市12個行政區房貸族房貸全數超過1千萬元，最高的大安區達2,121萬元，最低的萬華區亦達1,061萬元。新北市的新店、雙和、板橋、土城、新莊、林口等區，台中的南屯、西屯以及高雄鼓山區平均房貸亦在千萬以上，桃園、台南則沒有區域房貸在千萬以上，不過非直轄市的新竹縣，則有竹北、新埔、寶山三個行政區站上千萬。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，這波升息和過去相比會相對壓力更大，主要是因為2009年第一季時購屋平均房貸金額為431萬元，現在平均房貸金額已經比當時高出一倍，貸款金額愈多、升息愈有感，若只是升息一次實際影響就相當有限，但若是「升升不息」，利率進入升息循環，對於房貸族壓力就會攀升，甚至長期對房市購買力造成影響。

根據聯徵中心統計顯示，去年10月新增2.6萬個房貸族中，平均貸款金額達788萬，過去普遍的20年還款期限也隨著房價高漲、房貸負擔大增，延長至30年還款、以減輕每月還款負擔，也愈來愈普遍。

曾敬德表示，千萬房貸狀況越來越普遍，現在每四個人就有一個房貸金額超過千萬元，原本在只有雙北市較為常見，現在連雙北以外也愈來愈多，整體房貸呈現「愈貸越多」、且「愈貸愈久」的趨勢。