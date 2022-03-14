國民黨立委蔣萬安上周在立法院質詢時，要求中央承諾「不再大停電」，行政院長蘇貞昌竟反酸「你祖父還說要反攻大陸」，事後蘇貞昌再批蔣萬安像「街頭小混混」。對此，中廣董事長趙少康今天呼籲，國民黨應該聯合其他在野黨，全力推動「蘇貞昌條款」，杜絕國會反質詢的亂象。

趙少康今晚在臉書發文表示，行政院長蘇貞昌在立法院羞辱立法委員，是羞辱整個立法院，既羞辱了在野黨，也羞辱了執政黨的立委。立法院不分朝野應該立場一致向行政院長表示抗議。蘇貞昌被冠上史上最野蠻最不尊重國會的院長，實在是最不堪的羞辱。

趙少康指出，蘇貞昌備詢時只要被打中要害，就常用反質詢的方式模糊焦點。例如，討論國防議題時罵鄭麗文「不要臉」，討論兩岸情勢時罵鄭正鈐「吵死了」、批傅崐萁「可恥」，這次迴避缺電問題又用「反攻大陸」回嗆蔣萬安。

趙少康表示，國民黨立委質詢的主題都是國家大事，但蘇貞昌一鬧一罵，再被媒體渲染後，這些認真準備的備詢資料，都淪為鬧劇一場，讓重要的事無法被好好討論，傷害民眾權益。

趙少康強調，國民黨要想辦法端正議事，透過修法避免行政官員有樣學樣繼續藐視國會，保障立法委員的質詢權非常必要，再讓民進黨繼續胡來，用嘻笑怒罵面對質詢，將讓立院的監督功能完全喪失，台灣好不容易建立的民主價值也會被民進黨破壞殆盡。