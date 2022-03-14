2022年，SAKImoto Bakery再度來到高雄，以充滿日系清新感的外帶專門店之姿，座落於人潮洶湧的漢神巨蛋購物廣場。為慶祝新門市開張，SAKImoto Bakery漢神巨蛋店搶先推出第二波迪士尼小熊維尼強檔聯名新品－虎年的最佳代表－跳跳虎之限量「琥珀楓糖生吐司禮盒」，3/15於高雄首波預賣，3/18則於台北各門市正式上線。

鑲著虎紋外皮的生吐司，撕開可聞到溫柔的清甜奶香，使用加拿大原產高級楓糖，斷面隱約可見金黃色紋路，口感水潤軟嫩，並燙印跳跳虎專屬的壓紋，搭配橙橘色方型跳跳虎限量禮盒，無論送禮或自購，捧在手上都可愛得令人嘴角上揚，限量加贈的方式讓迪士尼粉絲們趨之若鶩。除了整顆包裝的別出心裁，單片琥珀楓糖生吐司的鋁箔包裝，共有小熊維尼與它的朋友－五種角色共五款天天上架！每一款都令人想購入收藏，跟著小熊維尼帶來的溫暖，也將生吐司的美好滋味一次打包回家。

除了主打跳跳虎限量禮盒，第二波周邊商品強勢推出小熊維尼春天走走雙層保溫吸管杯，以氣質滿分的米白色為底，花紋充斥著小熊維尼與它的朋友們，內層316醫療級不鏽鋼，保熱保冰都安心。防滑矽膠提帶設計，亮麗吸睛方便攜帶，預計 3/15 開放官網預購，早鳥價新台幣650元就可以把質感滿分的吸管杯帶回家！出貨時加贈飲品兌換券，買一杯送「一杯」。在內用外帶的選項上，也增添了「楓糖脆脆烤生吐司」，刷上一層鹹香鹹香的奶油，搭配楓糖系列飲品：微甜不膩的「楓糖提拉米蘇拿鐵」與「楓糖鮮奶」，優雅宜人的甜帶出高級口感，配上一片現烤土司，就能為一整天帶來最高滿足感！

這次選在漢神巨蛋開張SAKImotoBakery南台灣首間百貨外帶專門店，走進位於 B1的櫃位，簡約溫潤的木質調結合沉穩寧靜的灰階調性，帶出品牌一以貫之的清爽舒適。開幕期間，SAKImoto Bakery設計了兩檔買就抽強力好禮：從3/15至3/20共六天，凡是店內消費滿一千元即可參加有機會滿千送千的抽好禮活動，準備了共三種神秘獎項，抽中即可帶回家；第二個抽獎活動則是滿千即可掃描 QRcode抽市值一萬三千元的「2022限定生吐司兌換券」！一天抽一名，並於隔日中午12:00於SAKImoto Bakery Taiwan官方粉絲專頁上公佈得獎名單。

預備迎向春天的三月，SAKImoto Bakery除了上檔第二波迪士尼小熊維尼系列活動之外，也將在3/20推出「沖繩黑糖夾餡生吐司」，升級版的黑糖生吐司，吃得出黑糖濃郁醇厚的內餡，越咀嚼越有滋味，預計將會成為上班族最佳下午茶首選。