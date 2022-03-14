上櫃營建股新潤興業（6186）今（14）日召開會，決議通過2021年全年營運成果暨董事會重大決議。2021年稅後淨利增一成，至4.22億元，EPS達3.08元。

新潤興業今天公布去年合併財報，2021全年合併營收39.75億元、營業利益5.57億元、稅後淨利4.22億元，分別較2020年成長37.74％、15.20％與10％，每股稅後盈餘達3.08元。

新潤興業表示，憑藉品牌力與服務再升級，提供給自住與長期置產的優質選擇，受惠林口A7《鉑麗》、三重《橋峰168》與鶯歌《幸福莊園2期》等三大建案陸續完工交屋認列營建收入，去年營收獲利皆上揚。

新潤興業董事長郭長庚表示，新潤興業深耕北台灣住宅市場多年，不僅銷售時，幾乎零換約率，並於建案完工交屋時，皆由同仁直接與客戶進行點交，此為服務優勢之一。

郭長庚表示，且新潤品牌力在住宅消費市場是有目共睹，暖心建築等系列，更廣受自住族群喜愛，多項建案亦落實健康的建築品質，提供給消費者有溫度的住宅，今年將品牌概念再升級為「潤建築」，包含規劃與國際建築設計師合作、日系精工規格，以期軟、硬體再向上提升，為消費者打造最舒適超值的居住品質。

新潤興業表示，目前在手建案中，今、明兩年將成為營運成長動能，預計有九大建案完工啟動交屋。

2022年預期完工建案，包括：土城《新潤心城》、桃園航空城《明日莊園》、桃園蘆竹機捷A10站《新潤捷韻A10一期》＆《新潤捷韻A10二期》，合計總銷金額達52.9億元。

2023年預期完工之建案有南港《擎天森林》、泰山《新潤A5》、淡水《新潤心苑》、桃園高鐵特區《新潤君頤》、桃園蘆竹機捷A10站《A10第三期》，合計總銷金額達116.7億元。