華碩在今日昨傍晚作出回應，表示華碩深度關切在烏克蘭逐漸升級的人道主義危機，企業已積極為當地受影響的同事及家人提供援助，並將持續關注情勢的進展，將捐助財團法人賑災基金會『賑濟烏克蘭專戶』新台幣3000萬。（華碩提供）

俄羅斯入侵烏克蘭戰火持續交戰，日前烏克蘭總統澤倫斯基也首度公布，自俄羅斯入侵以來，已有1300名烏克蘭士兵喪生，昨（13日）烏克蘭西部利維夫地區的國際維和與安全中心，更遭到8枚俄軍飛彈轟炸，可見俄羅斯入侵行動未見停止的趨勢。而烏克蘭副總理兼數位轉型部長Mykhailo Fedorov，就於3月10日在Twitter上公開呼籲，因俄羅斯的坦克及導彈持續殺害和平的烏克蘭人民，更點名華碩，指出俄羅斯沒有道德權利去使用其科技技術，「這是為了和平，不是為了戰爭！」。

烏克蘭副總理兼數位轉型部長Mykhailo Fedorov今日也提到，假如蘋果與Google向世上所有智慧型手機發出通知，讓使用者都知道俄羅斯不斷地炮擊烏克蘭，那所有人都會了解到戰爭的恐怖，而促使他們的政府關閉烏克蘭的領空。（翻攝Twitter）

今（14）日經濟部長王美花就表示，就個別公司應否終止與俄羅斯的往來，經濟部不方便評論個別公司，但公司應會以商譽做整體考量，其後華碩也終於在今日傍晚作出回應，表示華碩深度關切在烏克蘭逐漸升級的人道主義危機，企業已積極為當地受影響的同事及家人提供援助，並將持續關注情勢的進展。「華碩一直致力遵從所在各國的規範，加上供應鏈、物流、銀行交易及其他因素所形成的複合性挑戰，對俄羅斯市場的出貨已停滯。為盡一份力量，華碩將捐助財團法人賑災基金會『賑濟烏克蘭專戶』新台幣3000萬，衷心期盼和平及人道援助能即時給予每一位受影響者。」

而Mykhailo Fedorov也同時在Twitter先後公開感謝三星、微軟等廠商對於烏克蘭的支持，但也促請科技廠商進一步制裁俄羅斯，暫停提供技術及服務，而今也提到，假如蘋果與Google向世上所有智慧型手機發出通知，讓使用者都知道俄羅斯不斷地炮擊烏克蘭，那所有人都會了解到戰爭的恐怖，而促使他們的政府關閉烏克蘭的領空。