俄羅斯因入侵烏克蘭而面臨西方嚴厲制裁，其中包括幾家銀行被禁止進入Swift國際支付系統。但是印度並沒有跟進，而是打算逢低買進俄羅斯的物資，包括石油與肥料。兩名印度官員表示，印度正在考慮接受俄羅斯提出的折扣價，以購買其原油和其他資源商品的提議。

路透社報導，印度官員說，「關於俄羅斯主動提出以大幅折扣的優惠價，提供石油和其他商品，這個條件我們很樂意接受。不過細節還需要討論，比如輸油方式、安全保險和混合油。一旦解決這些問題，我們就會接受。」

印度大約80%的石油來自進口，通常從俄羅斯購買的比例不高，僅佔2~3%。但是隨著油價迄今為止已上漲40%，印度看到從俄羅斯購油的優惠，可以減緩持續上漲的能源費。

另一位印度官員還提到，印度還希望向俄羅斯、白俄羅斯購買更便宜的肥料原材料，因為國際化肥價格也隨著天然氣價格在上漲。

那位官員表示，如果我們能從俄羅斯獲得更便宜的化肥，將有助於緩解財政問題。並表示印度並不擔心捲入國際制裁。

他們補充說，建立盧比-盧布貿易機制的工作正在進行中。