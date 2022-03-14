嘉義縣山區位於土石流潛勢區及地質敏感區民眾擔心國土計畫實施後，土地發展恐設限，14日出席立委陳明文舉辦的座談會聽取各公部門的說法。（呂妍庭攝）

嘉義縣山區位於土石流潛勢區及地質敏感區民眾擔心國土計畫實施後，土地發展恐設限，紛紛在立委陳明文舉辦的座談會表達看法。（呂妍庭攝）

嘉義縣山區位於土石流潛勢區及地質敏感區民眾擔心國土計畫實施後，土地發展恐設限，紛紛在立委陳明文舉辦的座談會表達看法。（呂妍庭攝）

嘉義縣去年公告的國土計畫，國土保育區高達41.49％，其中完全不許可開發竹第一類國土保育區就高達31.84％，且多數集中在山區鄉鎮梅山、竹崎、番路、阿里山等土石流潛勢區和地質敏感區，因許多民眾擔心國土計畫一旦實施，土地開發恐受限，立委陳明文今舉辦座談會，在場民眾紛紛要求重新檢討潛勢區、敏感區範圍，已畫設的國土保育區也應修正，以保障人民權利，以利地方發展。

今下午陳明文邀集營建署、水土保持局、經濟部中央地質調查所、縣府經濟發展處、竹崎鄉公所等單位舉辦土石流暨地質敏感區畫設檢討座談會，中華民國民宿協會榮譽理事長劉寧源率先發聲，指國土計畫怎麼規畫百姓不清楚，但地質敏感區也有安全的地方，尤其嘉縣在推農工大縣，要發展觀光，結果阿里山公路旁的石棹明明是重要觀光區，卻被畫入國保一、國保二，未來可能蓋倉庫、筍寮都會有問題，要求相關單位檢討範圍大小。

竹崎鄉中和村長洪銀盛說，中和村奮起湖第一停車場和車站周圍當初被畫入土石流潛勢區主要是88風災時，因當地排水系統有雜物堵塞，導致奮起湖車站淹 水，但多年來沒發生過土石流，認為奮起湖是否要被列入土石流潛勢區可重新檢討，另國土規畫疑似是根據水質水量保護區，但中和村是民國65年就被畫入，當初基準如何不清楚，且這麼多年了，也應重新檢討。

另有公田村民反映，阿里山公路沿線最平緩路段從龍美到石棹，但多數地方都是土石流潛勢區，為帶動地方觀光，應縮小範圍。

陳明文指出，嘉縣國土計畫國土保育區比例約41.49％，超過9成分布在山區鄉鎮，相對城鄉展區卻只有6.88％，很明顯， 這些地區的居民的土地利用和價值都受到了影響。

今經聽取民眾心聲和各單位說法後，陳明文表示，會請竹崎公所彙整轄區內有必要檢討的小區域，行文給水保局請求重新進行潛勢區調查，另請中央地質調查所針對嘉縣全境境內重新調查，檢視地質敏感區是否有調整縮小的空間，而這些資料皆提供給縣府做為參考依據，以評估是否修正現行公告實施的國土類區畫分。

縣府經發處副處長則李鴻明強調，縣府去年公告的國土計畫只是區域畫分，目前正在執行功能分區畫設，加上透過陳明文協助爭取到860萬元鄉村土地區整體規畫案經費，會透過規畫案進行功能分區的調整。