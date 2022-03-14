俄烏交戰持續進行到第三周，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)多次力促北約(NATO)將烏國設為禁航區，否則西方國家很快也會受波及，儘管澤倫斯基多麼聲嘶力竭喊話，似乎得不到其他國家回應。12日烏克蘭國防部開大絕，在推特公開一段著名地標巴黎鐵塔被轟炸的畫面，影片至今已累積超過77萬次觀看，令許多網友不寒而慄，事後才釐清這段長約45秒的影片是經過合成的，為了警告歐洲國家隨時可能成為下一個目標。

《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，烏克蘭國防部12日於推特上傳一段驚世駭俗的影片，開頭是一位女子正在跟身後的巴黎經典地標艾菲爾鐵塔(Eiffel Tower)合照，突然一聲猛烈炮擊，一架架戰鬥機劃破天際，地面建築物被導彈狂轟猛炸，沒過多久艾菲爾鐵塔也竄出濃濃黑煙，畫面令人怵目驚心。接著顯示一串烏總統澤倫斯基的話:「想像一下如果這場景發生在其他歐洲國家…」、「我們會奮戰到底，給我們活下去的機會…」、「允許在烏設立禁航區或者是給我們戰鬥機」、「如果我們倒了，你們也逃不了…」字字句句流露出澤倫斯基渴求西方援助的力量。

事實上，這段長約45秒的影片是經過後製合成，目的是為了警告歐洲國家再不行動，恐怕歷史悲劇又會重蹈覆轍。據「烏克蘭國家通訊社」(Ukrinform)報導，澤倫斯基接受採訪時提到，西方國家需要來點重砲攻擊才會驚醒，他表示:「有幾種方法可以關閉領空，如果不將烏方設立禁航區，替代方案是提供我們戰鬥機援助。」

考量衝突就此引爆演變成第三次世界大戰，加上可能耗盡更多軍事設備，多數北約國家相繼回絕在烏設立禁航區的請求。