宜蘭第一座以原住民為主的宜蘭縣原住民族多功能會館，林昶濬建築師為彰顯原住民文化，在外觀做魚筌的設計，施工團隊克服缺工缺料困難後，預計今年4月完工。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣政府為推廣原住民族事務的各項教育文化，在宜蘭市興建第一座以原住民為主的宜蘭縣原住民族多功能會館，林昶濬建築師為彰顯原住民文化，在外觀做魚筌的設計，此工程歷經去年國內疫情爆發、材料物價上漲等問題，施工團隊克服缺工缺料困難後，預計今年4月完工。

宜蘭縣長林姿妙說，這棟功能館在前年1月開工，因疫情、缺工缺料等問題，希望能在品質的要求下，如期在今年4月21日完工；此工程總經費約1.66億元，日前也偕同縣議員陳傑麟、孫湯玉惠一同向原民會再爭取3800萬的設備部分，盼能在今年8月對外開放。

此會館的林昶濬建築師表示，當初設計這棟建築物時，調查研究原住民的元素，需要彰顯其文化傳承，像外觀隔柵就像原住民捕魚的魚筌、館內四處可看到菱形立體面，表達對祖靈的崇拜，整體為橢圓形的型態，象徵每年豐年祭祖靈庇佑圓形的舞蹈等。

林昶濬說，外圍階梯隔柵的部分，白天透過陽光照射進來，垂直光線看起來像森林的樹木，為最美的觀景通廊，還可欣賞到對面的龜山島；其實在工程之前就有依照相關法令申請綠建築的標章，希望能用綠建築手法做引導，使地球不再受到衝擊。

縣府建設處表示，整棟建築物規劃地下一層、地上六層，打造照顧面、傳承面、產業面、服務面4大面向，並結合長照服務、幼兒托育、課後輔導與文教聚會所等多元性的綜合服務，希望附近居民跟原住民可以更融合相處，善加利用這棟會館。