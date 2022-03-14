台3車禍，白牌機車一次擊落3重機。（影片來源：臉書《重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心》）

台3線普通重機過彎失控，一次擊落對向3輛重機。（截自臉書社團《重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心》影片）

機車騎士外拋過程彷彿使出「掃堂腿」。（截自臉書《重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心》影片）

嘉義縣台3線道路蜿蜒，是機車跑山熱門路段，不過昨（13日）上午發生一起車禍，一輛普通重型機車過彎失控打滑，撞上對向3輛重機。重機行車紀錄影像曝光，只見這輛摔車的白牌重機宛如使出「掃堂腿」，一次連掃3輛重機，畫面驚人。

有網友在臉書社團《重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心》分享車禍影片，只見白牌機車過彎壓車過頭，整輛車失控外拋到對向車道，宛如迴旋標般旋轉掃掉經過的3輛重機；將影片放慢來看，還可清楚見到白牌機車騎士騰空摔落瞬間，一隻腳伸出彷彿使出「掃堂腿」。

這起車禍發生在嘉義中埔鄉台3線301.5公里處，警方表示，自摔的普通重機和被撞的3輛重機，4名駕駛皆輕微擦傷，沒有送醫，4人酒測值均為零，相關肇事原因警方調查釐清中。

影片引發網友熱烈回應，紛紛表示：「掃堂腿」、「假日日常」、「踢足球要鏟人是不」、「假日出遊就是舊換新，新車出險的好日子」、「每次到假日，各大山區充滿猴群」、「現在跑山，最怕的不是黑箱、被攔檢，而是被猴子擊落」、「我現在遇到逆向的也懶得轉方向盤閃了。反正有事保險處理，閃到自撞反而什麼都沒有，我朋友就是閃到自撞保險反而不賠。」。