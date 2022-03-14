彰化國小已經連續3年、國中則連續6年未辦理教師甄試，本月9日召開國小教師甄試介聘委員會，決議通過開出100名教師缺額，教師甄試筆試日期，定在7月6日，全國有12個縣市同一天同步筆試，讓不少代理代課的流浪教師大傷腦筋，已經開始盤算評估，要怎麼報考、報哪個縣市的教甄，上榜機率才會比較高。

彰化縣國小長期以來教師代理代課比例偏高，國小多達661名、國中則有240名，平均每4名教師中即有一人是代理教師，又以偏鄉小學狀況最嚴峻，代理師資高達8成，流動率太高影響教學品質和學生受教權，一直為家長團體詬病。近日縣府教育處公布8月1日起的新學年度，每班學生數調降1人至28人，預估國小將增加7班，並一口氣開缺100名，包括普通科80名，另輔導、英語、特教、資訊、美勞等4科專任教師各5名，創下彰化有史以來最多名額。

不過，國中教師甄試今年邁入第7年，持續未開缺，主因在於雖不足150人，卻同時有50名超額教師，師資分配不均，有些學校超額多、有些代理多。

教育處指出，5月2日公告簡章，自5月20日起至24日，受理國小教甄報名，因參加中區策略聯盟和購買筆試試題卷，彰化縣與其他11縣市同步在7月6日筆試。將在完成縣內外國小教師介聘作業後，確定各校缺額，錄取者以分發偏鄉為優先，盼平衡城鄉公部門教育資源差距。